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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر الصيني.. تعرف على أشهر سيارة فرنسية في مصر

بيجو 2008 موديل
بيجو 2008 موديل 2023

شهدت أسعار السيارات الصينية زيادات قياسية تخطت حاجز المليون جنيه لأول مرة في تاريخها، وذلك بداية من شهر فبراير من عام 2022 تزامناً مع اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا وحتى الآن، بالإضافة لأزمة نقص أشباه الموصلات وتعطل العديد من خطوط الإنتاج والمصانع عالمياً.

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 بيجو 2008 موديل 2023

نظراً لهذه الزيادات الكبيرة، يبحث المشترون الجدد عن شراء سيارة جديدة بنفس قيمة السيارات الصينية بالوقت الحالي وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، وتأتي السيارات الفرنسية على قائمة أفضل السيارات بالسوق المصري، ومن أشهرها بيجو 2008 موديل 2023

 بيجو 2008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 130 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

تتسارع السيارة بيجو 2008 موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثانية.

 بيجو 2008 موديل 2023

تحتوي السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع نظام متابعة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية بحسب الفئة المقدمة وقفل مركزي.

 بيجو 2008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بسعر 789,990 جنيه 

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الثانية  ALLURE بسعر 854,990 جنيه

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الثالثة GT LINE بسعر 914,990 جنيه

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