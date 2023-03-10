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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشراء من الخارج.. بيجو 5008 بخصم 70% على قيمة الوديعة

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

تعتبر السيارة بيجو 5008 أبرز إصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في فئة الكروس أوفر الرياضية، وتعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية لها بنسبة 70% بالإضافة لإعفائها من الجمارك والرسوم.

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بيجو 5008 موديل 2023

أقر مجلس النواب المصري عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، جاءت على النحو التالي: 

تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات

مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023

تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة

 

وبحسب بيان وزارة المالية فإنه تم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

 

وينص القانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية لا.

بيجو 5008 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة بيجو 5008 (محرك 1600 سي سي) بعد تخفيضها 70% "الفئة الكاملة"

بيجو 5008 موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,485 دولار

بيجو 5008 موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,913 دولار

بيجو 5008 موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 7,474 دولار

بيجو 5008 موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 9,041 دولار

بيجو 5008 موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 9,674 دولار

بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

ويقدر استهلاك السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من الوقود نحو 6 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0.

 

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