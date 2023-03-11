عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي سلبي لـ محمد صلاح بعد إهدار ركلة جزاء أمام بورنموث

محمد صلاح
محمد صلاح

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريقه ليفربول، في مباراتهم التي أقيمت اليوم ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق ليفربول أمام مضيفه بورنموث بهدف نظيف، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ليفربول في الدقيقة 68، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها، مُطلقًا الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى بورنموث.

وحقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا سلبيًا في مسيرته، بعد إهدار ركلة الجزاء ضد بورنموث.

وأصبحت ركلة جزاء بورنموث، الركلة الأولى التي يسددها محمد صلاح خارج الشباك والـ 3 خشبات (القائمان والعارضة)، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتصدى الحراس من قبل لركلتي جزاء لـ محمد صلاح كانا بين القائمين، فيما أحرز بقية الركلات الجزائية، وكانت ركلة الجزاء ضد بورنموث، الاستثناء في سجل “مو” الدقيق في تنفيذ ركلات الجزاء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

غياب الثنائي الأخطر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

ضربة لـ الدولار.. الأخضر يسجل تراجعا عالميا .. اعرف السبب

مجموعة الزمالك .. قرار صادم من الفيفا ضد الترجي التونسي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يطلع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث بدمياط

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يصعب مهمة الأهلي بتسجيل الهدف الرابع

ليفربول يخسر أمام بورنموث.. وصلاح يهدر ركلة جزاء

ليبرمان: عودة علاقات السعودية وإيران فشل ذريع لنتنياهو

عايزاها تسمع الكلام .. أم تحرض جارتها على وضع شطة لطفلتها في منطقة حساسة

اللقاء يشتعل.. تاو يقلص الفارق ويحرز الثاني للأهلي في مرمى صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|بعد سلبية مسحة شيكابالا.. كيف تفرق بين البرد العادي وكورونا؟.. وناقد موضة يعلق على فستان إليسا في قطر

من الجزائر.. غادة عادل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

شخصيتهم قوية.. هذه الأبراج المسيطرة في العلاقات

جيسي عبدو تتألق بفستان ناعم في أحدث ظهور

فيديو

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب بسرعة كبيرة إلى الأرض.. فيديو

خدمة خاصة.. أسعار الذهب اليوم السبت واستقرار الدولار.. فيديو

ارتفاع الحرارة وأمطار في هذا الموعد.. تحذيرات جديدة من الأرصاد| فيديو

قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز وبشرى سارة للقلعة الحمراء..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ