رقم قياسي سلبي لـ محمد صلاح بعد إهدار ركلة جزاء أمام بورنموث

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريقه ليفربول، في مباراتهم التي أقيمت اليوم ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق ليفربول أمام مضيفه بورنموث بهدف نظيف، في افتتاح الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ليفربول في الدقيقة 68، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها، مُطلقًا الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى بورنموث.

وحقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا سلبيًا في مسيرته، بعد إهدار ركلة الجزاء ضد بورنموث.

وأصبحت ركلة جزاء بورنموث، الركلة الأولى التي يسددها محمد صلاح خارج الشباك والـ 3 خشبات (القائمان والعارضة)، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتصدى الحراس من قبل لركلتي جزاء لـ محمد صلاح كانا بين القائمين، فيما أحرز بقية الركلات الجزائية، وكانت ركلة الجزاء ضد بورنموث، الاستثناء في سجل “مو” الدقيق في تنفيذ ركلات الجزاء.