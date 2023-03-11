المعهد القومي للأورام: نقدم الخدمة الطبية بالمجان ولا نرفض أي مريض

كشف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، تفاصيل افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام.



وقال محمد عبد المعطي سمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا نتأخر عن علاج أي مريض وكافة المرضى يتم علاجهم بالمجان سواء كان على نفقة الدولة أو التأمين ".

وأضاف محمد عبد المعطي سمرة:" المعهد القومي للأورام لا يرفض أي مريض مهما كانت حالته المرضية ".

وتابع محمد عبد المعطي سمرة:" تم تجهيز المبنى الجنوبي على أحدث الأكواد العالمية في بناء المستشفيات، وتم تجهيزه بالأجهزة الطبية الحديثة ".

وتابع عميد المعهد القومي للأورام:" المبنى يضم 132 سرير إقامة كاملة للمرضى "، مضيفا:" بدأنا بالتشغيل التجريبي للمبنى الجنوبي، ولدينا 100 سرير لعلاج اليوم الواحد داخل المعهد القومي للأورام ، ولدينا 18 سرير رعاية مركزة".