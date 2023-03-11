صرح طبي متميز يضاف لـ جامعة القاهرة ... وزير التعليم العالي يفتتح المستشفى الجنوبي بمعهد الأورام لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 50% بتكلفة 536 مليون

وزير التعليم العالي: افتتاح مستشفى أورام الثدي بالتجمع الأول ومستشفي 500500 قريباً

عميد معهد الأورام: دعم كامل لمرضى الأورام بجميع الفئات

الخشت: المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام يحوى 18 غرفة للرعاية المركزة وغرفتين للغسيل الكلوي و6 غرف عمليات حديثة

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ، المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، والذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة.

وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور معهد عبد المعطي عميد معهد الأورام والدكتور طارق خيري وكيل المعهد والدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

افتتاح المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام

افتتاح المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام.

ويأتي افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن العمل في المستشفى الجنوبي بدأ منذ عام 2018 وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالي 536 مليون جنيه، ليزيد المستشفى من الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% مما يمثل نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام يشتمل على 132 سريرا و 100 كرسي للعلاج الكيميائي والموجه، مقسمة إلى 66 كرسيا كبار تستقبل متوسط 200 مريض يوميا، و 34 كرسيا للأطفال تستقبل يوميا من 80 إلی 120 طفلا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 6 غرف عمليات حديثة ومتكاملة، ووحدات الرعاية المركزة تشمل ١٨ سريرا للرعاية المركزة وتضم 9 غرف خاصة بالكبار والأطفال، و 9 غرف رعاية جراحية بالإضافة إلى غرفتين للغسيل الكلوي وغرفتين للعزل، وبدأ العمل بها بالفعل، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة مثل محطة الكهرباء الرئيسية، ومحطة الغازات، والتكييف المركزي، والتعقيم المركزي، والمطعم.

الدكتور الخشت

كما شرح الدكتور محمد الخشت، مراحل تطوير المستشفى الجنوبي للمعهد، والذي يتكون من 16 طابقا، بمساحة إجمالية 16000 مترا وارتفاع 44 مترا، حيث تضم الأدوار من الثالث إلى الثامن غرف الإقامة وبها 132 سريرًا كاملة التجهيزات الطبية، ويضم الدور التاسع والعاشر قسم العناية المركزة وبه 18 من الأسرة المجهزة بالكامل بالإضافة إلى غرفتي عزل وغرفتي غسيل كلوي، وكاميرا ثابتة لمتابعة حالة المريض، وغرف التعقيم، وغرف الكهرباء الفرعية، فيما يضم الدور الحادي عشر قسم العمليات وبه 6 غرف عمليات مجهزة بالكامل.

ويضم الدور الثاني عشر غرف الأطباء، كما يضم المستشفى الجنوبي عددا من المعامل منها معمل الميكروبيولوجي، ومعمل الكيمياء، و Pre PCR و Meluclar Lab، بالإضافة إلى قسم الأشعة المقطعية والسونار، وقسم إعطاء الكيماوي للكبار والأطفال بإجمالي 100 وحدة كرسي مجهز بالكامل، ويضم المبنى محطة كهرباء رئيسة بقدرة 3.2 ميجا وات فولت أمبير بعدد 3 محولات كهرباء بسعة 2 ميجا فولت أمبير للمحول الواحد، ولوحة BMS للتحكم في كامل أنظمة المبنى، إلى جانب أعمال التهوية والتكييف المركزي بسعة 680 طن تبريد تعمل بعدد 3 ماكينات شيلر سعة الواحد 340 طن تبريد منهم ماكينة احتياطية، ومولد بقدر 1500 KVA ملحق بخزان سعة 8000 لتر أساسي وخزان احتياطي 1000 لتر، ومحطة تغذية غازات المبنى أكسجين وهواء، وغرفة غلايات تضم غلايتين قدرة كل منهما 400 كيلو وات صممت لتوفير المياه الساخنة لكامل المبنى، وعدد 4 مبدل حراري سعة كل مبدل 2000 لتر، وغرفة طلمبات مكافحة الحريق وتتألف من طلمبة كهربائية وطلمبة ديزيل وطلمبة جوكي.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الافتتاح اليوم يظهر النجاح في التحديات التي تواجهها المنظومة الطبية، ويبين حجم الأعمال والتطوير التي تمت وتستمر في علاج مرضى الأورام لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم المرضى المصابين بالاروام سواء الكبار أو الأطفال.

وأكد عاشور، علي أن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المستشفيات الجامعية، دور كبير ومهم من خلال المجهود المبذول من السادة أعضاء هيئة التدريس والتمريض والعاملين لاستيعاب كل الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم افتتاح مستشفى أورام الثدي بالتجمع الأول، قريبا بعد الانتهاء الكامل من أعمال التوسعة والتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500 500 بالشيخ زايد قريبا لتنضم إلى الصروح الطبية بجامعة القاهرة ومصر واستقبال وعلاج المرضى.

وقدم الدكتور محمد أيمن عاشور الشكر والتهنئة لأسرة جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام على منظومة الرعاية الصحية التي يقدمونها بدعم من القيادة السياسية في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بها والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد علي أن المعهد القومي للأورام يعد أكبر مركز علمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا متخصص في علاج مرضى السرطان، ويعد قبلة لمرضى الأورام بمختلف أنواعها نظرا لما يضمه من قامات علمية متخصصة وإمكانيات على أعلى مستوى، ساهمت عبر الأجيال في وضع سياسة ناجحة وشديدة الفعالية في علاج ومكافحة السرطان، واستطاعت أن تبني للمعهد سمعته المميزة ومكانته المرموقة وريادته العربية، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لدعم جهود المعهد ليواصل تقديم خدماته لكل الشرائح المجتمعية.

بينما قال الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، خلال افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، إلى أنه يجرى حاليًا تطوير مبنى العيادات الخارجية، وتطوير وحدة زرع النخاع بالدور السادس، ووحدة أورام الدم بالدور السابع.

وأكد عبد المعطي علي دعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

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