لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرارا عاجلا لصالح الهلال السوداني، قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الأهلي لهزيمة قاسية أمام صن داونز في جنوب إفريقيا بنتيجة 5-2، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير السودانية إلى أن نادي الهلال قد تلقى رسالة مهمة وعاجلة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يفيد خلالها بإتاحة ملعب الجوهرة الزرقاء وصلاحيته خلال هذا الدور ودور الثمانية فقط.

وطالب الاتحاد الإفريقي “كاف” من نظيره الهلال بعض الاصلاحات الخاصة بمداخل الجوهرة في المنطقة الشمالية الشرقية مقابل عودة الجماهير في المرحلة المقبلة.

الهلال والأهلي

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط.

ويأتي قرار لعب مباريات الهلال السوداني بجماهير في بطولة دوري أبطال إفريقيا يضر بمصلحة الأهلي، حيث أن الجماهير ستكون داعم كبير للفريق السوداني على ملعبه خلال مواجهة صن داونز، الذي يرغب الأهلي فوز فريق الجنوب إفريقي بها من أجل الوصول لربع نهائي البطولة، مما عمق جراحه بعد الهزيمة بخماسية.