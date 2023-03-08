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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

الزمالك
الزمالك

قررت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اختيار أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الخضوع لكشف المنشطات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختارت ثنائي الزمالك عقب انتهاء اللقاء مباشرة للخضوع لكشف المنشظات.

ترتيب الزمالك في المجموعة

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب الزمالك في المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يواصل الترجي التونسي تصدره برصيد 9 نقاط.

الزمالك زيزو كاف أحمد فتوح كشف المنشطات الاتحاد الافريقي

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