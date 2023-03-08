عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يُعاني.. تعليق مثير من نجم الأحمر السابق قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، إن الفريق يُعاني من أخطاء دفاعية وهجومية، يسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، لمعالجتها، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف الحديدي، نجم الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن صن داونز فريق منظم ويلعب على الأطراف، لذلك لا بد أن يكون الأهلي لديه وعي وإدارك للموقف.

أمير عزمي: الزمالك قادر على التأهل من مجموعته.. ومواجهة شباب بلوزداد «قتالية»

يحتاج للثقة فقط.. رضا عبد العال يُقيّم أداء صفقة الزمالك الجديدة

وأشار إلى أن ظهور أخطاء في فريق الأهلي أمام المقاولون العرب أمر جيد لتفاديها أمام صن داونز ومباريات الأهلي الخارجية تحتاج لاعبين أصحاب شخصية، بينما تعليمات مارسيل كولر ظهرت بشكل مميز خلال الركلات الثابتة التي نفذها الفريق.

وأوضح عمرو الحديدي، أن وقت كولر ضيق للغاية لإصلاح الأخطاء التي يُعاني منها الفريق، إلا أن الأمور النفسية أهم بكثير من الكروية، وإعداد اللاعبين نفسيًا يجلب الانتصارات المتتالية.

تعليق نجم الأهلي السابق على مواجهة صن داونز 

واختتم تصريحاته، أن خط دفاع الأهلي الذي لعب أمام المقاولون العرب، هو من سيشارك أمام صن داونز، بينما خط الوسط سيكون أليو ديانج وحمدي فتحي، وأمامهما طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد شريف.

الأهلى كولر مارسيل كولر صن داونز الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يثير الجدل: فيريرا أحد أفضل المدربين في العالم

خلّص على الأسرة كلها .. ننشر أسماء ضحايا جريمة الإسكندرية البشعة

جوجل يحتفل بيوم المرأة العالمي.. كيف بدأت تلك المناسبة؟

جريمة لا تغتفر..الحرس الثوري الإيراني مستعد لكشف المتورطين في قضية تسميم الطالبات

التعليم والبحث العلمي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للدقهلية

احم نفسك من النصب الإلكتروني بهذه الطرق |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

يضعف الجسم ويضر القلب.. أطعمة تعالج نقص البوتاسيوم

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ