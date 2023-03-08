الأهلي يُعاني.. تعليق مثير من نجم الأحمر السابق قبل مواجهة صن داونز

قال عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، إن الفريق يُعاني من أخطاء دفاعية وهجومية، يسعى السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، لمعالجتها، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف الحديدي، نجم الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن صن داونز فريق منظم ويلعب على الأطراف، لذلك لا بد أن يكون الأهلي لديه وعي وإدارك للموقف.

وأشار إلى أن ظهور أخطاء في فريق الأهلي أمام المقاولون العرب أمر جيد لتفاديها أمام صن داونز ومباريات الأهلي الخارجية تحتاج لاعبين أصحاب شخصية، بينما تعليمات مارسيل كولر ظهرت بشكل مميز خلال الركلات الثابتة التي نفذها الفريق.

وأوضح عمرو الحديدي، أن وقت كولر ضيق للغاية لإصلاح الأخطاء التي يُعاني منها الفريق، إلا أن الأمور النفسية أهم بكثير من الكروية، وإعداد اللاعبين نفسيًا يجلب الانتصارات المتتالية.

تعليق نجم الأهلي السابق على مواجهة صن داونز

واختتم تصريحاته، أن خط دفاع الأهلي الذي لعب أمام المقاولون العرب، هو من سيشارك أمام صن داونز، بينما خط الوسط سيكون أليو ديانج وحمدي فتحي، وأمامهما طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد شريف.