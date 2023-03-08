أمير عزمي: الزمالك قادر على التأهل من مجموعته.. ومواجهة شباب بلوزداد «قتالية»

قال أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق، إنه سعيد للغاية بالفوز الذي تحقق على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أمير عزمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المحزن في الأمر أن الزمالك يمتلك إمكانيات جيدة للغاية، إلا أنه صعب الأمور على نفسه من البداية في مجموعته.

الزمالك ضد الترجي

وأشار إلى أن الزمالك تسيد المباراة بالكامل وتفوق على الترجي التونسي، بالتحديد في الشوط الأول، مضيفًا «ما ضايقني أن الزمالك في مجموعة ليست مستحيلة، لكنه لم يتخذ الأمور بجدية من البداية».

وأوضح أن الزمالك أمامه مهمة قتالية أمام شباب بلوزداد في الجزائر، حيث يحتاج للفوز ولا بديل عن ذلك، مؤكدًا «الزمالك نجح في تجاوز فترات صعبة في مشواره الإفريقي مثل الفترة الحالية، وقادر على تجاوز دور المجموعات».

واختتم تصريحاته، أن أحمد سيد زيزو من اللاعبين القليلة الذين يتمتعون بثبات في المستوى، مشددًا أن شباب الزمالك حالة تدعو للتفاؤل وخامة مبشرة للغاية بمستقبل أفضل، بينما جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، يستحق التحية على إدارته الرائعة للمباراة.