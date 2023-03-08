لعب السهل الممتنع.. نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأبيض أمام الترجي

قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، إن الفوز الذي تحقق على الترجي التونسي، نقلة نوعية للزمالك، وإنقاذ للموسم الصعب الذي يُعاني فيه الفريق في مختلف البطولات.

وأضاف عبد الحميد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفوز سيؤثر بالإيجاب على الزمالك من الناحية المعنوية، موضحًا أن الفريق ظهر بروح قتالية وإرادة أمام الترجي.

تعليق نجم الزمالك

وأشار إلى أن الزمالك لعب السهل الممتنع أمام الترجي، ورفض المبالغة في الدفاع أمام خصم قوي للغاية ويثق في إمكانياته، مؤكدًا أن سيف فاروق جعفر كان كلمة السر في الفوز، بعدما استطاع نقل الفريق من الجزء الدفاعي إلى الهجومي.

وأوضح تامر عبد الحميد، أن سيف الدين الجزيري، حصل على ركلة جزاء بذكاء شديد، وأوقع مدافع الترجي في فخ شديد، والهدف الذي أحرزه يجب تدريسه في الرخصة التدريبية A pro.