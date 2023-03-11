محافظ الغربية يناقش سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الموقف الحالي لسير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ الغربية أنه يتم رصد أي تعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي حالة بناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة إلى جانب رصد أعمال البناء المخالفة بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع المساحة العسكرية وكافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

وأشار المحافظ أن المنظومة تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.