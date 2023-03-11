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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل غير متوقع.. ارتفاع الريال الإيراني بعد استئناف العلاقات مع السعودية

الريال الإيراني
الريال الإيراني

عوض الريال الإيراني، اليوم السبت، بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة، بشكل غير متوقع مسجلاً ارتفاعاً تجاوز 6%، وسط احتمالات تقلص التوترات الإقليمية بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على استئناف العلاقات بعد سنوات من القطيعة التي انعكست على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار موقع الصرف الأجنبي الإلكتروني "بونباست دوت كوم" إلى أن الريال سجل اليوم السبت 447 ألفاً مقابل الدولار في السوق الحرة غير الرسمية، مقارنة مع 477 ألفاً أمس الجمعة.

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