عاكس اخته وخلص عليه.. تفاصيل مثيرة فى جريمة الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر نشبت بينهما مشاجرة بسبب معاكسة المتهم لشقيقة المجني عليه.

كلفت النيابة بتشريح جثة المجني عليه من قبل أطباء مصلحة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة استعداد لتفريغها، والتحري عن الواقعة للتوصل لملابساتها الحقيقية.

كانت قد وقعت مشاجرة بين شخصين بالزاوية الحمراء بسبب معاكسه شقيقة احدهما لتسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفى لإسعافه ، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين شخص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر وبين آخر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم لقيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الأول حال سيرها بالشارع محل البلاغ .

وقامت على أثرها بالتعدى عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليها بالضرب ، فقامت بإستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.