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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سموحة: الفوز على المقاولون مهم في مشوار الدوري

المقاولون
المقاولون

أعرب أحمد حسن مكي، مدرب سموحة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه السكندري على حساب المقاولون العرب بالمواجهة التي جمعت بينهما بالدوري الممتاز.

وأضاف أحمد حسن مكي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سعيد جدا بهذا الانتصار الثمين، كنا في حاجة ماسة لهذا الفوز، فوز سموحة على المقاولون مهم فى مشوار الدوري".

وأكمل: "المقاولون العرب فريق قوى يمتلك خط هجوم على أعلى مستوي، ودرسناه جيدا قبل مباراة اليوم".

وتابع: "أتمنى أن تستمر النتائج الجيدة لفريق سموحة خلال الفترة المقبلة، حتى نحسن من موقعنا بجدول الترتيب".

https://www.youtube.com/watch?v=sGCjYpoQfZk

سموحة أحمد حسن مكي المقاولون المقاولون العرب

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