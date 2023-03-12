الصحة: سوق العمل يحتاج الكثير من الخريجين.. فيديو

حل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن سوق العمل يحتاج الكثير من خريجي كليات القطاع الصحي، معقبا: "ليس بالضرورة أن يكونوا موظفين حكوميين".



وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "تطوير أداء العاملين بالمستشفيات جزء أساسي من تطوير منظومة الصحة"، لافتا: "تحسين أوضاع الفريق الصحي على رأس أولوياتنا".

وأشار إلى أن "منظومة الصحة حتى تتطور ركن أساسي منها العاملون في قطاع الصحة وتحسين أحوالهم"، مضيفا: "منظومة الصحة حتى تتطور ركن أساسي منها العاملون في قطاع الصحة وتحسين أحوالهم".