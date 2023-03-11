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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الديكتاتور .. وزراء في الحكومة الإيطالية يهاجمون وزير الصحة |فيديو

التدخين
التدخين

عرضت قناة "العربية" تقريرا بعنوان "وزراء في الحكومة الإيطالية يهاجمون وزير الصحة الإيطالي، ويصفونه بـ"الديكتاتور".. فماذا صنع؟" .

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وأضاف التقرير أن اقتراح من وزير الصحة الايطالي بتوسيع نطاق حظر التدخين، يبدو أنه أشعل سجالا داخل الحكومة الإيطالية، المقترح أثار استياء وزراء في الحكومة الإيطالية، فلماذا غضبوا من اقتراح زميلهم لتوسيع حظر التدخين ؟

وتابع التقرير أن في العام 2003 حظرت الحكومة الإيطالية التدخين داخل المؤسسات العامة والأماكن المغلقة، وقبل أيام اقترح وزير الصحة الإيطالي توسيع نطاق الحظر ليشمل أيضا الأماكن المفتوحة والحدائق العامة، ووزراء ايطاليون رجحوا أن الأقتراح سيكون له آثار عكسية سيزيد عدد المدخنين الإيطاليين.

وأشار ماتيو سالفيني نائب رئيس الحكومة الإيطالية اعتبر توسيع الحظر مبالغة، وفيتوريو سجاربي وكيل وزارة الثقافة وصف الاقتراح بـ "الديكتاتورية".

وزير الصحة المؤسسات العامة قناة العربية الحكومة الإيطالية وزير الصحة الإيطالي

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