الصحة: عدم الإقبال على دراسة الطب سبب استقطاب أوروبا للمصريين.. فيديو

حل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإقبال على دراسة الطب لم يعد موجودا في دول الاتحاد الأوروبي، لذلك لجأوا إلى استقطاب أطباء مصريين.

وأضاف حسام عبدالغفار، : "سوق العمل يحتاج الكثير من خريجي كليات القطاع الصحي.. وليس بالضرورة أن يكونوا موظفين حكوميين".

وأشار إلى أن دخل الطبيب في الدول الأوروبية أعلى دخلا، بل هناك مهن أخرى أكثر سهولة يكون الدخل فيها مماثل وأحيانا أكثر، لذلك اقبال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا على دراسة الطب لم يعد كما كان سابقا".

