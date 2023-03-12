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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي: تقرير مجلة «نيوز ويك» عن البنية التحتية بمصر يدعو للفخر

أرشيفية
أرشيفية

قال توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي، إن تقرير مجلة «نيوز ويك»، الأمريكية حول البنية التحتية المصرية محترم ويدعو للفخر.

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وأضاف «حميد»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التقرير أشار إلى أن مصر رغم المعوقات التي حدثت من ثورات تلاها إرهاب، وكورونا، والحرب الروسية الأوكرانية عملت على بنية تحتية تؤهل الدولة لانطلاقة قادمة فهذا شيء عظيم.

وتابع خلال حديثه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ يقود الدولة وكانت في وضع صعب جدًا والجميع يعلم ذلك واقترضنا وأنفقنا على البنية التحتية، لأنه لن يأتي مستثمر للدولة بدونها، ولكن عندما جاء وقت جني الثمار جاءت كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن نتائج البنية التحتية موجودة وبدأت تظهر مؤخرًا.

وأشار إلى أن المشاريع التي تم بناؤها في مصركانت تستغرق سنوات مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، ولكن تم إنجازها في عام واحد، وهذا يؤكد قوة الدولة في بناء المشروعات مقارنة بأي دولة أخرى وهذا يعطي أملًا كبيرًا أن المرحلة القادمة ستكون الاستثمارات أسرع وأكبر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمار الاستثمارات المنطقة الصناعية بنية تحتية محلل سياسى البنية التحتية المصرية

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