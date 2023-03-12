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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام جبيب

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن تطورات جديدة فى أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد ما أثير الفترة الماضية. 

 

وقالت نضال الأحمدية فى تصريحات تليفزيونية: إن شيرين عبد الوهاب مصدومة وبتغلى من والدتها بعد موقفها الأخير معها بعد أن خرجت على الإعلام لتؤكد إدمانها وتقول كيف أمى تقول هذا الكلام فى وسائل الإعلام. 

وأضافت نضال الأحمدية : توقعاتى بشأن استمرار زواج حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أنها مسالة وقت ولم يستمر طويلا. 

 

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث تفاجأ جمهورها بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب على إنستجرام وفيسبوك، وذلك بعد عودتهما في شهر نوفمبر الماضي، بجانب اختفائها منذ حفلها الأخير في الكويت.

 

حسام يحذف صورها

حسام حبيب، حذف جميع صوره مع زوجته شيرين عبد الوهاب من حسابه على إنستجرام.

وعلى الرغم من إلغاء شيرين متابعته إلا أنه لا يظل يتابعها عبر حسابه.

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حسام يرد على الانفصال

وأثار حسم حسام حبيب جدل انفصاله للمرة الثانية عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد عودتهما من لبنان، واختفائهما عن الأنظار، وعن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة.

وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لبرنامج Et بالعربي: “هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، كل ذلك غير حقيقي، ولا أعرف مصدر هذه الشائعات.. شيرين لم تتابعني مجددا على السوشيال ميديا منذ عودتنا سويا”.

 

شيرين ترد ببيان

حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل المثار حول اختفائها، من خلال إصدار بيان رسمي.

وجاء البيان كالآتي: تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه".

وتابع: “وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغاني جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

وأضافت شيرين في بيانها: “أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير”.

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