بعد انفصالها عن خطيبها.. نادين الراسي تثير الجدل مع شاب وسيم

أثارت الفنانة نادين الراسى حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها فى عدد من الصور مع شاب وسيم بعد انفصالها عن خطيبها مجد دعبول منذ أيام قليلة.

نادين الراسى

وظهرت نادين الراسى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى فى الصور مع هذا الشاب فى بعض الصور وصورة أخرى تتناول معه الطعام داخل مطعم.

نادين الراسى

نادين الراسى

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.

يشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.

بدأت نادين الراسي مسيرتها عارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد كبير من الكليبات الغنائية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها "حدوتة حب، زوج تحت الإقامة الجبرية، جريمة شغف".