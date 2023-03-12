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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قام مستوطنون إسرائيلين ، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الاقصى،  بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط مسجد الأقصى، والبلدة القديمة من القدس.

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة نعلين غرب رام الله

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين
 

كما قامت بحرية لأحتلال الإسرائيلي، بمهاجمة مراكب الصيادين اللفلسطينين ببحر محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" بأن جنود بحرية الاحتلال في بحر محافظة خان يونس استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، وأن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم.

مستوطنون يعتدون على مواطن من سلفيت

اعتدى مستوطنون مساء أمس يوم السبت، على مواطن من بلدة قراوة بن حسان غرب سلفيت، أثناء تواجده قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

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