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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة نعلين غرب رام الله

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، باقتحام بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام السيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب إفادة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن مجموعة من المستوطنين الإسرائليلين تجمعوا عند مدخل البلدة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال شاب من طوباس خلال مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، كما قامت قوات الأحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة شابة من مدينة القدس المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم، العقيد لؤي ارزيقات اليوم، عن استشهاد مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاما، بعيار ناري في الرأس، في قرية واد النيص جنوب بيت لحم.

وأضاف ارزيقات، أن النيابة أمرت بتحويل الجثة إلى معهد الطب العدلي  في أبو ديس للتشريح.

وتباشر الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية التحقيقات اللازمة في ملابسات الحادثة.
 

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