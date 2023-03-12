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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

مدرب صنداونز رولاني
مدرب صنداونز رولاني موكوينا

هزيمة قاسية تعرض لها النادي الأهلي في بريتوريا بجنوب إفريقيا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين، وضعت الأهلي في موقف حرج للغاية في مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ظهر بمستوى فني وبدني ضعيف وتمكن لاعبو صنداونز من التلاعب بدفاعات الفريق، وكبدوه خسارة قاسية بخماسية للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وبرز مدرب صنداونز الجنوب إفريقي، الشاب رولاني موكوينا، كأحد نجوم المباراة بفضل خططه التكتيكية وبراعته في إدارة اللقاء في مواجهة المخضرم مارسيل كولر.

ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن موكوينا، منها بعض المفاجآت التي ربطت اسمه بالنادي الأهلي قبل ذلك.

ترتيب الأهلي في المجموعة 

الأهلي حل ثالثًا في مجموعته برصيد 4 نقاط خلقًا للهلال السوداني صاحب المركز الثاني بـ 9 نقاط، وصنداونز صاحب المركز الأول بـ 10 نقاط.

وارتبط صعود الأهلي للدور القادم بأقدام الغير حيث يحتاج الأهلي الفوز في مباراتين مع تعثر الهلال في مثلهما.

من هو مدرب صنداونز ؟

رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، يبلغ من العمر 36 عامًا، ولد في 9 يناير 1987، وهو نجل لاعب أورلاندو بايرتس السابق جولياس سونو.

رولاني موكوينا دخل الى عالم التدريب من خلال فرق الشباب، مع نادي سيلفر ستارز، ثم عمل كمدير مساعد في نادي ماميلودي صنداونز وأورلاندو بيرتس، وفي عام 2019 ، أصبح المدير المؤقت لنادي أورلاندو. 

شغل موكوينا هذا المنصب لمدة خمسة أشهر ، قبل أن يتم تعيينه كمدرب رئيسي في العام التالي بفضا نتائجه مع الفريق.

الأهلي فاوضه.. ورفض 

وكشف الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان معلومات عن المدرب الشاب حيث قال إن رولاني عمرو 36 سنة، ولم يلعب كرة من قبل ودخل لعالم التدريب في سن الـ 20 كمدرب للشبان في أكاديمية platinum stars.

وأضاف: "على فكرة في اكتوبر 2020 رفض عرض من الأهلي المصري للالتحاق بطاقم بيتسو موسيماني و فضل المواصلة في ماميلودي كمساعد قبل ما يتولى منصب مدرب اول للفريق في اكتوبر 2022. 

وتابع: "جورديولا افريقيا.. دا اللي يطلق علية كدا.. لان كورته هجومية ويعتمد على التحضير والبناء من الخلف والاستحواذ في مساحات صغيرة والتمرير السريع بقرارات سريعه وسليمة مع صندونز برازيل افريقيا.

النادي الأهلي الأهلى صنداونز رولاني موكوينا موكوينا مارسيل كولر

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