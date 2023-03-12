تعليم بورسعيد: تكثيف المتابعات والزيارات الميدانية لجميع المدارس ومحاسبة المقصرين

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية التعليم،بمحافظة بورسعيد اليوم، اجتماعا موسعا بقيادات التعليم بالمحافظة وذلك بمكتبها بديوان المديرية بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية.

واستهدف الاجتماع مديري الإدارات التعليمية ووكلاءها ومديري المراحل التعليمية لمناقشة واستعراض ما تم رصده من قصور ونقاط الضعف خلال الفترة الماضية ووضع حلول عملية لانضباط العملية التعليمية بالمحافظة بمختلف الإدارات التعليمية وكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف المتابعات والزيارات الميدانية لجميع المدارس والمؤسسات التعليمية على مستوى المحافظة وتوابعها وصولا لتحقيق عملية تعليمية منضبطة مع استمرار رصد غياب الطلاب يوميا واخطار أولياء الأمور بذلك.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام قيادات تعليم بورسعيد كل في موقعه باستخدام كافة الصلاحيات لمحاسبة المقصرين من العاملين بالحقل التعليمي مهما كان منصبه ورفع تقارير يومية لها عن نتائج المتابعات والزيارات الميدانية مشيرة إلى ضرورة وضع خطة متابعات أسبوعية بمعرفة الإدارة العامة للتعليم العام.

وأكدت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد يسعى لتحقيق عملية تعليمية منضبطة ذات جودة معيارية وتغليب مصلحة الطلاب مضيفة أنه لا مجال للتقصير أو التسيب أو التهاون في تحقيق هذا الهدف متمنية للجميع التوفيق والسداد.