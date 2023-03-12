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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهبية لأبناء ألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية

الفائز
الفائز

شاركت لاعبو ألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية لليوم الثانى على التوالى في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 15 سنة ناشئين بالمركز الأولمبي بالمعادي .

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وحصل اللاعب يوسف أحمد دسوقى بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الوثب الطويل برقم ٥.٨٤  ، واللاعب يذيد علاء بالمركز الرابع في سباق 1000 م جري ، واللاعبة ريناد هانى حصلت على المركز الرابع في سباق ١٠٠٠م جرى.


وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المشروع لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة، وذلك يتيح من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيًا و صحيًا وذهنيًا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى، كما هنأ اللاعبين و المدربين كابتن محمد الفحام وكابتن هشام الدالي مدربي المشروع بالقليوبية.


الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

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القليوبية أمن القليوبية بطولة الجمهورية السلامة المهنية الشباب والرياضة

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