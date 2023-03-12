ثقافة القليوبية تناقش الرمز وأثره في الأدب الصوفي

نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية شعرية بعنوان "الرمز وأثره في الأدب الصوفي"، أدارت الأمسية القاصة نيرمين محمد، موضحة أهمية تناول الأمسيات الأدبية للمصطلحات الأدبية بالدراسة والتحليل من أجل كشف مساحات معرفية وإبداعية أكثر اتساعا، ومنها مصطلح الرمز عند الصوفية.

تحدث الأديب محمود عبد الله عن تعريفه للرمز وتشكله في هوية الأدب العربي، وكيف لعبت البيئة دورها المهم في تشكيل الذات الإبداعية عند العرب، وأثر الرمز في البناء الإبداعي، وأثر رسوخ الشعر في تشكيل الرمز واعتباره ركنا أساسيا، وتناول محمود خليل الرمز عند الصوفية، وتعريف مصطلح الصوفية واختلاف اشتقاقاته، وأثر الرمز في البناء الصوفي، وتشكيل الوجدان الأدبي عند المتصوفة، كما رصد تجربة الرمز عند بعض أقطاب الأدب الصوفي مثل محيي الدين بن عربي وابن الفارض والحلاج، وإشكاليات تلقي الرمز من المتصوفة خارج دائرة الترميز.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية أدبية أحياها الشاعر أبو عمار المصرى، بحضور شعراء وأدباء النادي الذين ناقشوا العديد من الأعمال الأدبية مثل قصيدتي "نسمات شوق"، و"أنا والليل" للشاعرة نانسى نبيل، و"مش ح نسمح بالإهانة" للشاعرة شروق سعيد، و"أمي" للشاعرة نجلاء عزت، و"آخر صف" للشاعر محمد عصمت، وخلال الأمسية غنت المطربات بسنت علاء أغنية "بالورقة والقلم"، وسندس محمد غنت أغنية "محمد نبينا"، ةرباب نور أغنية "يا آمنة"، وملك عماد أغنية "يا رسول الله"، وخلال الأمسية ألقى الكاتب الصحفى محمد الحلوانى محاضرة عن الفنان شكرى سرحان.

كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، سهرة أدبية لمناقشة ديوان "ظلال الأسى" للشاعرة نجاة مبارك، أدار اللقاء الشاعر طارق عمران، وناقش الديوان الروائي والباحث فؤاد مرسي، والشاعر سمير البحيري، وعلى هامش الأمسية قدم استعراض "القليوبية عروسة" تأليف الشاعرة نجاة مبارك على مسرح القصر.

جاءت الفعاليات ضمن برامج الأنشطة الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد.