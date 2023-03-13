بنص التمن .. الحكومة توفر لحوم ودواجن وأسماك بمنافذ التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع يكفي مدة تصل إلي 12 شهرا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الكميات المطروحة من اللحوم السودانية المبردة في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومعارض وشوادر اهلا رمضان بكميات ضخمة من خلال الشركة المصرية للحوم والدواجن والتي يتم ضخها لتلك المنافذ عبر المجزر الآلي بالبساتين التابع للشركة.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سعر سعر اللحوم السودانية الطازجة البالغ 165 جنيها للكيلو الواحد

وتطرح الشركة المصرية للحوم والدواجن متوسط يومي من 25 إلي 30 طن من اللحوم بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتفاوت مابين 70 الي 80 طن يوميا ويتم استلام تلك الكميات من خلال محجر توشكي الذي يسع ل 30 الف راس.

ويوجد بمحجر توشكي حاليا ما يقرب من 10 الاف رأس ويتم استعاضة ما يتم ذبحه بشكل دوري، ويتم الكشف البيطري علي الماشية في السودان وفي توشكي و في مجزر البساتين، من خلال اطباء بيطريين، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الامراض.

وذكرت الشركة المصرية للحوم والدواجن أنه يتم شحن اللحوم السودانية المبردة من محجر توشكي الي المجزر الآلي في البساتين بالقاهرة خلال 24 ساعة ويتم صرفها بشكل دوري لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض اهلا رمضان.

وتمتلك الشركة المصرية للحوم والدواجن اسطول من السيارات المبردة بعدد 42 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و 4 و10 أطنان و حتي 25 طنا ، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر.

وتغطي الشركة المصرية للحوم والدواجن كافة احتياجات معارض اهلا رمضان من لحوم ودواجن وأسماك في جميع محافظات الجمهورية دون وجود اي عجز في الكميات المطروحة في المعارض.

وتطرح الشركة دواجن محلية و برازيلية بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد وهي اقل من السوق المحلية بنسبة 50٪ ، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير اللحوم والدواجن بكميات ضخمة لكافة المنافذ

1350 منفذ لبيع السلع

و تعاقدت الشركة المصرية للحوم على 25 الف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية،وسيتم استلامها خلال أسبوع قبل شهر رمضان والكميات تكفي شهر رمضان من خلال 1350 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتم التعاقد على كميات تصل إلي 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل مع الرسالة الجديدة خلال أسبوع،و يتم طرح اللحوم والدواجن وفق احتياجات شركات المجمعات الاستهلاكية ويتم تغطية منافذ الشركة القابضة والتي تقل أسعارها عن السوق المحلية بنسبة ٥٠ % بالاضافة الي توافر الاسماك بكميات كبيرة في منافذ الشركة المصرية للحوم والدواجن ويوجد منها احتياطي يكفي مدة لا تقل 6 أشهر.