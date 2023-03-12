بعد جدل النواب.. ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة بالقانون

يبحث عدد من المواطنين عن ضوابط وشروح ورسوم تراخيص عربات الطعام وذلك بعد أن شهدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مناقشات واسعة حول حقوق الانتفاع من اصحاب عربات الطعام، ومناقشة مقترح رئيس المشروعات المتوسطة النائب محمد مرعى بشأن تحصيل حق انتفاع من صاحب عربة الطعام بعيدا عن الترخيص الصادر لمزاولة النشاط.

وجاء قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، لتشجيع الشباب على العمل وأيضا وضع ضوابط لـ تراخيص عربات الطعام المتنقلة.

ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة

- يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة

- يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات الخاصة

- يجب أن يتضمن طلب الترخيص اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- يجب تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور

-تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث

- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- تتضمن ضوابط الحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء

- استيفاء اللاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة

- شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى

- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد

- يتم سداد رسم لا يتجاوز 5000 جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.

شروط منح ترخيص تشغيل عربات الطعام المتنقلة

ومن أجل الحصول على ترخيص تشغيل عربات الطعام المتنقلة فإن هناك بعض الشروط التى يجب تحقيقها فى المرخص له والتى تتضمن مايلي :-

- يجب أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا.

- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عاما.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة ، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.

تفاصيل مناقشة مقترح رئيس مشروعات النواب

طرح النائب محمد مرعى تساؤلا لمسؤول وزارة التنمية المحلية حول أحقية السماح للجهات الإدارية تحصيل حق انتفاع منفصل عن الترخيص للعربة المتنقلة للطعام .لافتا إلى أن العلة من ذلك هو إمكانية الفصل بين حق الترخيص و حق الاستغلال .

وطالب رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب بوضع ضوابط لحق الانتفاع في الأماكن المميزة في المجتمعات العمرانية الجديدة قائلا: هذه الأماكن لها وضع خاص.

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وقال مرعى: اذا قام صاحب أرض بإيجار مساحة داخل أرضه، لعربات الطعام المتنقلة، يلزم فقط بالرخيص ولا يدفع رسوم حق ارتفاع.

وقال مرعى أنه يريد فتح الباب أمام الأفراد للقيام بمشروع خاص بهم ، وأن يقوم مطور ما بتطوير منطقة مخصصه له، نظير أن يتم وضع عربات طعام متنقلة.

وقالت هالة أبو السعد، أننا يجب أن نغير فكر الحكومة ، وأن نفكر فى الأمر بفكر اقتصادى، وتوفير فرص عمل للشباب توفر على الدولة الكثير. ولا يجب تحميل الشباب مبالغ كثيرة لان هذا يفرغ الهدف من القانون.

واقترح مرعى أن تكون رسوم الترخيص ٣ آلاف جنيه، و٢٠٠٠ جنيه حدا أقصى لحق الاستغلال .

وقال مسؤول المجتمعات العمرانية، إن حق الاستغلال يختلف من مكان لآخر حسب تميز المكان فى الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية ، واقترح ان المناطق الخاضعة للمجتمعات العمرانية، أن يكون الحد الأدنى ٣٦٠٠، لحق الاستغلال للعربات المتنقلة بقيمة ٣٠٠ جنيه في الشهر ، وكحد أقصى ٩٠٠ شهريا بقيمة ٣٠٠ جنيه في الشهر .

وانتهى النقاش على ان تكون رسوم الترخيص ٣ الاف، و٧ الاف حق استغلال سنويا، في الأماكن الخاضعة للمجتمعات العمرانية.