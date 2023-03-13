حزب حماة الوطن يكشف تفاصيل افتتاح مركز أمل لدعم وخدمة الأسر في الفيوم.. فيديو

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب افتتح 25 مركزا لتقديم الخدمات للمرأة المعيلة بمحافظات الجمهورية.

وكشف اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، تفاصيل افتتاح مركز أمل لخدمة الأسرة فى محافظة الفيوم، قائلا: "نقدم خدمات تشغيل وتوظيف للأسر بالكامل، فضلا عن تقديم مشروعات صغيرة للمرأة لتعول أسرتها".

وأضاف: "هذا المركز رقم 16 من أصل 100 مركز مستهدف على مستوى الجمهورية"، لافتا: "يوجد بالمركز فصول محو أمية، فضلا عن فصول تدريب وذلك تحت مظلة مؤسسة حياة كريمة".

وأشار: "المركز في بادئ الأمر كان يقدم خدمة مجتمعية للمرأة المعيلة ولكنه تحول ليشمل الأسرة كاملة"، موضحا: "المركز يهدف لتقديم الخدمة المجتمعية للأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه يعد المركز 16 الذي تم افتتاحه ومتوقع الوصول إلى 100 مركز".



وأوضح اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن مركز الأمل به تجهيزات تكفي لأكثر من 100 أسرة، وتوفير فرص عمل في المشغل من خلال توفير الماكينات والمواد الخام، مشيرا إلى أنه تم افتتاح فصول التخاطب للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الكلام، أو من يحتاجون توجيه أسري أو تعديل سلوكي.

