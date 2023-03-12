حزب حماة الوطن يفتتح مركز الأمل في الفيوم

كشف اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، تفاصيل افتتاح مركز الأمل بالفيوم، موضحا أن المركز يهدف لتقديم الخدمة المجتمعية للأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه يعد المركز 16 الذي تم افتتاحه ومتوقع الوصول إلى 100 مركز.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مركز الأمل في بادئ الأمر كان يقدم خدمة مجتمعية للمرأة المعيلة ولكنه تحول ليشمل الأسرة كاملة.

وأوضح اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن مركز الأمل به تجهيزات تكفي لأكثر من 100 أسرة، وتوفير فرص عمل في المشغل من خلال توفير الماكينات والمواد الخام.

وأردف اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أنه تم افتتاح فصول التخاطب للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الكلام، أو من يحتاجون توجيه أسري أو تعديل سلوكي.

وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأطراف بشكل مجاني، موضحا أنه يتم إنشاء فصول لمحو الأمية وفصول للتوعية الأسرية.

وأضاف اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أنه تم تنظيم حفل زفاف جماعي لـ 32 عروس، وإعداد منازلهم بكل الأجهزة والاحتياجات اللازمة لهم.

واختتم اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن حزب حماة الوطن يمتلك 1200 مقر على مستوى الجمهورية ومتوقع وصولها إلى نحو ألفي مقر بنهاية العام الجاري.

وشاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية اليوم في مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر التي انطلقت اليوم في ١٦ محافظة في وقتٍ واحد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشاركت مؤسسة أبو العينين في توزيع المواد الغذائية في الجيزة حيث تم تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا، وقام المتطوعون من المؤسسة بتسلم الكراتين الغذائية للمواطنين.