نجل عبدالرحمن أبو زهرة يستغيث : المستشفى رافضة وجودنا بجوار والدي في أوقاته الأخيرة

وجه أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة استغاثة، حيث كشف خلالها عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مضيفاً استيائه من تعامل إدارة المستشفى معهم.

وقال"أبو زهرة" عبر حسابه على "فيس بوك"، أن والده تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في الساعات الأولى من فجر اليوم، وفقًا لما أبلغه الأطباء، دون إخطار الأسرة مسبقًا، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بالأمر بالصدفة أثناء زيارتهم له في وقت لاحق من اليوم.

أضاف: "ويتم رفض وجودنا أنا واخواتي بجاوره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟ ولماذا التعنت من إدارة المستشفي؟ هل يا ترى علشان المستشفي مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟".

حالة عبد الرحمن أبو زهرة

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح لموقع صدى البلد، إن والده ليس على أجهزة التنفس الصناعي بل على جهاز أكسجين عادي، ولم يصل إلى مرحلة التنفس الصناعي.

وتابع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده أجرى عدة آشعات وفحوصات طبية وتم عرضها على الأطباء ولم يحدد أحد بأنه يعاني من ورم على أم مجرد مياه على الرئة.