صلو من أجله.. منشور لـ حفيد عبد الرحمن أبو زهرة يثير القلق

كتب يوسف صبري -حفيد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة- منشورًا عن جده، أثار به قلق محبيه ومتابعيه عبر تطبيق انستجرام. 

ونشر حفيد عبد الرحمن أبو زهرة، صورة جده عبر تطبيق انستجرام، وأرفقها بتعليق: «صلو من أجله»، وذلك في الوقت الذي يمكث فيه الفنان القدير بالعناية المركزة. 

كشف الفنان أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لـ والده، بعد الوعكة الصحية الأخيرة. 

وقال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريح لموقع صدى البلد، إن والده ليس على أجهزة التنفس الصناعي بل على جهاز أكسجين عادي، ولم يصل إلى مرحلة التنفس الصناعي. 

وتابع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده أجرى عدة آشعات وفحوصات طبية وتم عرضها على الأطباء ولم يحدد أحد بأنه يعاني من ورم على أم مجرد مياه على الرئة. 

كشف ابن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه يمر بمرحلة صعبة خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى منذ ثاني أيام عيد الفطر.

وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أوضح ابن الفنان أن والده يعاني من مشكلات في الرئة والتنفس، ما استدعى دخوله المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن الأطباء يتابعون حالته عن كثب وسط حالة من القلق داخل الأسرة.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان الكبير لا تزال حرجة إلى حد ما، مطالبًا الجمهور  بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل تاريخه الفني الكبير ومكانته المميزة في قلوب الجمهور.

وأشار إلى أن الأسرة تفضل عدم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، احترامًا لخصوصية الحالة، مؤكدًا أن الدعم المعنوي والدعوات تمثل فارقًا كبيرًا في مثل هذه الظروف الصعبة.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والجمهور مع الخبر، حيث انهالت رسائل الدعم والدعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين الشفاء العاجل للفنان القدير، الذي يُعد واحدًا من أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي.

يُذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة واضحة بأدائه القوي وصوته المميز، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى أجيال متعددة من الجمهور.

