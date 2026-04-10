بإستخدام سلاح ناري.. ضبط شخص تعدى على الكلاب الضالة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على الكلاب الضالة في الإسماعيلية باستخدام سلاح ناري؛ مما أدى لنفوقهم.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة؛ لقيام إحدى جيرانه بوضع الطعام للكلاب الضالة أمام منزله مما يتسبب في تجمعهم وتعريض أطفاله للخطر، فقام على إثر ذلك باستخدام بندقية ضغط هواء "رش" لتفريق الكلاب من أمام منزله دون إصابتهم، وتم بإرشاده ضبط البندقية الظاهرة بمقطع الفيديو.

واتخذت الإجراءات القانونية.