بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بالفيوم ضمن "كتف بكتف"

قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، إنهم تواجدوا اليوم بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة كتف في كتف ضمن الجهود التنموية للحزب بمشاركة مؤسسة ابوالعينين .



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن زيارة محافظة الفيوم تعتبر البداية لزيارة كافة المحافظات، موضحاً أن الحزب يكن لمحافظة الفيوم تقدير كبيراً جداً لأنها تحتاج الدعم علي كافة مستويات الخدمة.

وأشار إلي أن الحزب أعد مجموعة من المبادرات المجتمعية بمشاركة مؤسسة أبو العينين في جميع المحافظات للمساهمة في النهوض ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية.

وشاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية اليوم في مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر التي انطلقت اليوم في ١٦ محافظة في وقتٍ واحد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشاركت مؤسسة أبو العينين في توزيع المواد الغذائية في الجيزة حيث تم تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا، وقام المتطوعون من المؤسسة بتسلم الكراتين الغذائية للمواطنين.