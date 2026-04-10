الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

انتبه.. أداة هامة يجب أن تكون في سيارتك الكهربائية أو الهجينة

عزة عاطف

مع التحول المتسارع نحو التنقل الكهربائي في عام 2026، لم تعد أدوات الميكانيكا التقليدية كافية وحدها للتعامل مع تعقيدات المحركات الحديثة. 

فبينما يظل مفتاح 10 ملم أيقونة في عالم الصيانة، إلا أن الطبيعة الكهربائية الفريدة للسيارات الهجينة والكهربائية بالكامل فرضت ضرورة اقتناء أدوات متخصصة، وعلى رأسها جهاز الملتيميتر، الذي يعد بمثابة العين التي يرى بها الفني ما يدور داخل الدوائر الكهربائية المعقدة.

جهاز واحد لقياسات متعددة

كما يوحي اسمه، فإن الملتيميتر هو جهاز قياس متعدد الأغراض يمكنه أخذ قراءات واختبار معايير مختلفة داخل الدائرة الكهربائية، مثل الجهد والتيار والمقاومة. 

وفي السيارات الكهربائية، تبرز أهمية هذا الجهاز في فحص جهد البطاريات عالية الجهد، والتأكد من سلامة العزل، واكتشاف أي خلل في أنظمة الشحن أو توزيع الطاقة، مما يجعله الأداة الأساسية لتشخيص الأعطال بدقة قبل البدء في أي عملية إصلاح ميكانيكي.

قصة الاختراع: من الحقيبة الثقيلة إلى الجهاز المدمج

يعود الفضل في ابتكار هذه الأداة إلى المهندس البريطاني دونالد ماكادي في عام 1920. وجاء الاختراع نتيجة شعوره بالسأم من حمل أجهزة قياس منفصلة لكل اختبار كهربائي يقوم به، فقرر دمج كافة الوظائف في جهاز واحد مدمج. 

هذا الابتكار الذي بدأ قبل أكثر من قرن، أصبح اليوم حجر الزاوية في ورش صيانة السيارات الأكثر تطورًا، حيث تطور من أجهزة تماثلية بسيطة إلى أجهزة رقمية ذكية قادرة على تسجيل البيانات وتحليلها.

لماذا يحتاجه ميكانيكي السيارات الكهربائية تحديدًا؟

تعتمد السيارات الهجينة والكهربائية على أنظمة تعمل بجهد مرتفع قد يصل إلى مئات الفولتات، مما يجعل التعامل معها يتطلب دقة فائقة ومعايير سلامة صارمة. 

يساعد الملتيميتر الفني في التحقق من خلو الجهد قبل لمس الأجزاء الحساسة، كما يسهم في تتبع الأعطال في الأسلاك المعقدة التي تربط المحرك الكهربائي بالبطارية والمحولات. 

وبدون هذه الأداة، يصبح العمل على هذه السيارات مغامرة غير محسوبة العواقب ومحفوفة بالمخاطر التقنية.

في عام 2026، لم يعد الملتيميتر مجرد شاشة وقارئ، بل أصبح يدعم الاتصال اللاسلكي بالتطبيقات الذكية لمشاركة نتائج الفحص فورًا مع العملاء أو مراكز الدعم الفني. هذا التطور يعكس مدى اندماج البرمجيات مع الأدوات اليدوية، حيث يحتاج فني السيارات اليوم إلى مهارات تقنية تجمع بين فهم الميكانيكا التقليدية والقدرة على قراءة وتحليل البيانات الكهربائية المعقدة لضمان عودة السيارة للطريق بأمان وكفاءة.

يمثل الملتيميتر الجسر الواصل بين ميكانيكا الماضي وتقنيات المستقبل. 

فبينما لا يزال الفني بحاجة إلى مفكات البراغي والمفاتيح الحديدية، إلا أن امتلاك جهاز ملتيميتر عالي الجودة أصبح هو الفارق الحقيقي بين الميكانيكي الهاوي والمحترف المتخصص في عصر السيارات الكهربائية. إنها الأداة التي تختصر الوقت، وتحمي الأرواح، وتضمن دقة التشخيص في عالم لا يقبل الخطأ عندما يتعلق الأمر بالكهرباء عالية الجهد.

