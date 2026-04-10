الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

برئاسة قاليباف.. الوفد الإيراني يصل باكستان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة

قاليباف
ناصر السيد

وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى إسلام آباد؛ تمهيداً لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن الوفد يضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذر نائب الرئيس الأمريكي “جيه دي فانس”، إيران، من "التلاعب" بالولايات المتحدة، وذلك قبل مغادرته إلى باكستان لقيادة أولى محادثات السلام مع إيران؛ في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بانتهاكات وقف إطلاق النار، مما يُهدد استقرار الهدنة الهشة.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أنه يتوقع نتيجة إيجابية من المفاوضات، مُصرّاً على أن الولايات المتحدة ستُبادل إيران بالمثل، سواءً دخلت المفاوضات بـ"حُسن نية" أو "حاولت التلاعب بنا". 

وأضاف أن فريق التفاوض يتلقى "توجيهات واضحة" من الرئيس ترامب.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على وسط إسلام آباد؛ مع وصول الجنود لحراسة محيط أمني بطول ميلين، مع استمرار المفاوضات المُقررة يوم السبت.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

