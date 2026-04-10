أضرار بمنشأة رياضية.. حزب الله يدك إسرائيل بـ30 صاروخا
مفاجأة مدوية.. جون كيري: 3 رؤساء أمريكيين رفضوا طلب نتنياهو ضرب إيران
شقيق أحمد موسى: أخي وطني ولم يتلون.. وسنقاضي كل من تطاول عليه
آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم
توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي
مفاوضات على صفيح ساخن.. تحركات دولية لفتح قنوات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لوقف النار
فواز عرب : إسرائيل تركز على لبنان لإعادة تشكيل مسار المواجهة بالمنطقة
كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية
هبة عبد الغني لـ صدى البلد: الغناء مع بلاك تيما جاء بالصدفة.. فيديو
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية شاملة للخيرات
لبنان .. سقوط 10 شهداء من جهاز أمن الدولة في استهداف إسرائيلي لسرايا النبطية الحكومي
الدقهلية: استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة يوميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| نيسان تودع سيارتها الشهيرة.. وأبو ظبي تنقذ ماكلارين من الإفلاس

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

صفقة الإنقاذ الكبرى.. أبوظبي تمنح ماكلارين قبلة الحياة للعودة إلى عالم الخوارق!

​في خطوة تاريخية، نجحت الاستثمارات الإماراتية من أبوظبي في إنقاذ شركة "ماكلارين" البريطانية من شبح الإفلاس. هذه الصفقة تضمن للشركة السيولة اللازمة لاستكمال تطوير جيلها الجديد من السيارات الخارقة (Supercars) والهجينة، مما يعيد العلامة العريقة إلى حلبة المنافسة العالمية بقوة أكبر.

وداعاً "حبيبة الملايين".. نيسان تعلن رسمياً إيقاف إنتاج أحد أشهر طرازاتها للأبد!

​في لحظة عاطفية لسوق السيارات، أعلنت نيسان عن إسدال الستار نهائياً على إنتاج إحدى أكثر سياراتها مبيعاً وارتباطاً بالجمهور حول العالم. القرار يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة للتحول نحو الطرازات الكهربائية بالكامل، مما يضع نهاية لمسيرة طويلة من الاعتمادية والنجاح الجماهيري لهذا الطراز الأيقوني.

انتبه.. أداة بسيطة يجب توافرها في سيارتك الكهربائية أو الهجينة فوراً!

​شدد الخبراء على ضرورة اقتناء أداة "جهاز قياس العزل" أو محول الشحن المتوافق مع الطوارئ داخل السيارات الكهربائية والهجينة. هذه الأداة قد تكون المنقذ الوحيد في حالات تعطل أنظمة الشحن العامة أو عند الحاجة لتفريغ الطاقة الزائدة، مما يضمن سلامة البطارية ونظام السيارة المعقد من التلف المفاجئ.

أزمة في هوندا.. تقشر الطلاء المفاجئ يضع الشركة في مأزق قانوني أمام الملاك!

​تواجه شركة هوندا موجة من الشكاوى الرسمية بعد تقارير عن تقشر طلاء بعض طرازاتها الحديثة دون أسباب واضحة مثل التعرض للشمس أو الحوادث. العيب الذي ظهر في طبقة "الكلير كوت" وضع الشركة تحت ضغط كبير لإجراء حملة استدعاء أو تقديم تعويضات للمتضررين لإعادة طلاء سياراتهم.

الطقس البارد والبوجيهات.. كيف تحمي محرك سيارتك من "فشل التشغيل" في الشتاء؟

​يؤثر انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر على كفاءة شمعات الاحتراق (البوجيهات)، حيث تزداد صعوبة توليد الشرارة اللازمة لبدء الاحتراق. ينصح الخبراء بضرورة فحص الفجوة الحرارية للبوجيهات مع دخول الشتاء واستخدام أنواع مخصصة للأجواء الباردة لضمان تشغيل المحرك من المرة الأولى دون إجهاد للبطارية.

احذر.. حالة واحدة تجعل "البوجيهات" سبباً رئيسياً في انفجار استهلاك الوقود!

​تراكم الكربون أو "التفحيم" على رأس البوجيه يؤدي إلى احتراق غير مكتمل داخل الأسطوانات، مما يجبر المحرك على استهلاك كميات أكبر من الوقود لتعويض نقص الطاقة. تجاهل تغيير البوجيهات في موعدها قد يزيد من فاتورة البنزين بنسبة تصل إلى 20%، فضلاً عن تضرر علبة البيئة (الكاتاليزر).

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

واشنطن بوست: الولايات المتحدة تطلب من إيران إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في طهران

البحرين .. اعتراض وتدمير 194 صاروخا و515 طائرة مسيرة

جيش الاحتلال : قوات اللواء 401 مستمرة بالعمل الهجومي في جنوب لبنان

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

ندوة تثقيفية

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

