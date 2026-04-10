الكنيسة القبطية: المناسبات الدينية تعكس روح الوحدة بين المصريين والدعاء من أجل السلام
الصحة الإسرائيلية: 7527 إسرائيليا أصيبوا وتلقوا العلاج منذ بداية الحرب ضد إيران
أسعار الذهب الان اليوم الجمعة
الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة
الحياة تعود.. فروع المصارف في ‎إيران تبدأ العمل الأحد
بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو
اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
رعب في إسرائيل.. حزب الله يستهدف حيفا وأشدود بوابل من الصواريخ
الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد
مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية
علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر
رئيس التحرير
طه جبريل
تقشر طلاء سيارات هوندا فجأة بدون أسباب يضع الشركة في مأزق

عزة عاطف

عادت شركة هوندا مجددًا إلى ساحات القضاء في الولايات المتحدة مطلع أبريل 2026، في تطور قانوني لافت حول قضية "تقشر الطلاء الأبيض" التي تلاحق الشركة منذ سنوات. 

وبالرغم من أن القضية بدأت كشكوى جمالية تتعلق بمظهر السيارة، إلا أن المحكمة منحتها الآن صبغة أكثر خطورة، حيث اعتبرتها "عيبًا هيكليًا" قد يهدد سلامة المركبة على المدى الطويل.

من "شكل خارجي" إلى “خطر هيكلي”

في عام 2025، رفض القاضي الدعوى الأصلية معتبرًا تقشر الطلاء مجرد عيب تجميلي لا يؤثر على وظيفة السيارة. 

ولكن مع إعادة رفع الدعوى في أبريل 2026، وافق القضاء على دفوع المدعين بأن تقشر الطلاء، وخاصة وصولاً إلى طبقات "الإيبوكسي" والأساس، يعرض هيكل السيارة المعدني للصدأ والتآكل المبكر. 

هذا التآكل قد يضعف السلامة الهيكلية للسيارة بمرور الوقت، مما يجعله عيبًا جوهريًا وليس مجرد مشكلة جمالية. 

الموديلات المتضررة والألوان المتهمة

تشمل الدعوى القضائية المرفوعة في كاليفورنيا مجموعة واسعة من السيارات التي تم إنتاجها منذ عام 2013، وأبرزها:

  • هوندا أوديسي (Odyssey):** لون “تافيتا وايت”.
  • هوندا بايلوت (Pilot): لون “تافيتا وايت”. 
  • هوندا فيت (Fit) وهوندا HR-V: لون “وايت أوركيد بيرل”. 
  • أكورا MDX: لون “وايت دايموند بيرل”. 

تزعم الدعوى أن هذه الألوان تعاني من ضعف شديد في الالتصاق بين الطبقات، مما يؤدي إلى طيران قطع كبيرة من الطلاء أثناء القيادة على الطرق السريعة.

موقف هوندا القانوني والتقني

تحاول هوندا الدفع بسقوط الحق بالتقادم، مدعية أن الشكاوى تتعلق بسيارات قديمة، إلا أن القضاء رفض هذا الدفع مؤخرًا، معتبرًا أن الشركة "أخفت العيب" عمدًا منذ عام 2012 ولم تحذر المستهلكين. 

كما تشير التقارير التقنية إلى أن المشكلة تكمن في "الطلاء ثلاثي الطبقات" (Tri-coat) الذي يتسم بتعقيد في التطبيق، مما أدى إلى ضعف في التماسك يظهر بوضوح بعد سنوات قليلة من الاستخدام. 

يطالب المدعون بتعويضات مالية تشمل تكاليف إعادة طلاء السيارات بالكامل وليس فقط الأجزاء المتضررة، بالإضافة إلى تعويض عن انخفاض القيمة السوقية للمركبات. 

ويأتي هذا التحرك بعد تسوية مشابهة في كندا بلغت قيمتها 27 مليون دولار، مما يضع هوندا تحت ضغط هائل لتوفير حلول جذرية لملايين السيارات المتضررة في أمريكا. 

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

المعاشات

نقابة أصحاب المعاشات: علاوة 15% لا تكفي لمواجهة الغلاء ونطالب بزيادة عادلة

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري

الأوقاف والآثار تتفقدان أعمال ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري.. صور

كلمة مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لا مخرج من أزمات العالم إلا بفهم صحيح لمقاصد الشريعة

بالصور

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

