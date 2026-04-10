هل يؤثر الطقس البارد على بوجيهات السيارة؟.. إليك الحل

يدرك معظم قادة السيارات أن فصل الشتاء يمثل تحديًا كبيرًا لمحركات الاحتراق الداخلي، فغالبًا ما تبدو محاولة تشغيل السيارة في صباح بارد وكأنها محاولة لإحياء شيء هامد.

وفي حين يلقي الكثيرون باللوم على البطارية فورًا، إلا أن شمعات الاحتراق (البوجيهات) تلعب دورًا محوريًا في هذه المعركة؛ فالبرد لا يكتفي بإضعاف الكهرباء، بل يضع العراقيل أمام عملية الاحتراق ذاتها.

تحدي الهواء الكثيف وزيادة الجهد الكهربائي

في الطقس البارد، يصبح الهواء أكثر كثافة، مما يغير من طبيعة خليط الوقود والهواء داخل الأسطوانات.

يتطلب هذا الهواء الكثيف شرارة أقوى وأكثر تركيزًا لاختراق الفجوة بين أقطاب البوجيهات.

وإذا كانت الشمعة قديمة أو تآكلت أقطابها، فإنها ستفشل في توليد الشرارة الكافية لإشعال الخليط، مما يؤدي إلى تأخر التشغيل أو فشله تمامًا، وهو ما يجعل المحرك يدور بصعوبة بالغة.

تبخر الوقود ولزوجة الزيت.. عوائق إضافية

لا يقتصر تأثير البرودة على الكهرباء فقط، بل يمتد إلى ميكانيكا السوائل؛ فالوقود لا يتبخر بسهولة في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعله يتراكم بشكل سائل على رؤوس الشمعات، وهو ما يُعرف بـ “غمر الشمعات”.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد لزوجة زيت المحرك ليصبح أكثر ثباتًا، مما يرفع من المقاومة الداخلية للمحرك أثناء الدوران، ويضع ضغطًا إضافيًا على شمعات الاحتراق لإتمام المهمة في ظروف غير مثالية.

التآكل والرطوبة.. أعداء الخفاء

فصل الشتاء يجلب معه الرطوبة والأملاح على الطرق، وهي عناصر قاسية جدًا على الأجزاء المعدنية.

يمكن أن تتسرب الرطوبة إلى أغطية شمعات الاحتراق أو الوصلات الكهربائية، مما يسبب تآكلًا يعيق تدفق التيار الكهربائي.

كما أن تراكم الكربون على الشمعة يزداد في الشتاء بسبب فترات التسخين الطويلة أو القيادة لمسافات قصيرة لا تسمح للمحرك بالوصول لدرجة حرارة التشغيل المثالية، مما يؤدي إلى تدهور أداء الشمعة.

نصائح لتجنب التوقف المفاجئ في الشتاء

لضمان انطلاقة سلسة في الصباحات الباردة، ينصح الخبراء باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

فحص ما قبل الموسم: تأكد من حالة الشمعات والأسلاك قبل اشتداد البرد، وابحث عن علامات الكربون أو التآكل.

الالتزام بالتوصيات المصنعية: لا تلجأ لاستخدام شمعات "أكثر سخونة" ظنًا منك أنها ستحسن التشغيل، بل التزم دائمًا بالنوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

استخدام وقود عالي الجودة: الوقود الجيد يحتوي على منظفات تمنع تراكم الرواسب على رؤوس الشمعات، مما يسهل عملية الاحتراق.

عندما ترفض سيارتك العمل في الصباح البارد، لا تكتفِ بفحص البطارية؛ فشمعات الاحتراق هي القلب النابض لعملية التشغيل.

يضمن لك الاهتمام بصيانة هذا الجزء الصغير تجنب المواقف المحرجة على الطريق، ويحافظ على كفاءة استهلاك الوقود وقوة المحرك، لتظل رحلاتك الشتوية آمنة ومطمئنة.