غياب أم اعتزال؟ محمد الحلو يكشف مفاجأة : الوضع مش ظريف.. وممكن أغير رأيي

كشف الفنان محمد الحلو، عن موقفه من العودة إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمر بحالة من الابتعاد وعدم الحماس لتقديم أعمال جديدة في الوقت الحالي.

وخلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة MBC مصر، وجهت له سؤالًا قائلة: "ليه غايب عننا؟".

ورد محمد الحلو قائلًا: "الوضع مش حلو دلوقتي، وبقول كفاية علينا كده، إلا لو جات حاجة حلوة ممكن نقولها".

وعن إمكانية أن يكون هذا الغياب بمثابة اعتزال للفن، سألته ياسمين عز: "هل ده اعتزال ولا مجرد ابتعاد؟"، ليرد محمد الحلو: "مش عارف، بس جايز في يوم أغير رأيي".