محمد الحلو: أسرتي تتميز بالصوت الجميل لكنها تعاني مشكلة في النطق

كشف المطرب محمد الحلو، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبدايته في عالم الغناء، مشيرا الى أن ينتمي لأسرة تتميز بالصوت الجيد.

وأضاف المطرب محمد الحلو، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدنة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "ما كانش ممكن حد من عائلتي يطلع مُغني؛ لأن لديهم مشكلة في النطق، ولديهم تلعثم ولدغة في الكلام".

وتابع المطرب محمد حلو، أن :"أنا مختلف؛ لأني أخدت من أمي النطق السليم ومخارج الحروف المظبوطة، وعائلتي كلها صوتها حلو لكن اللدغة كانت موجودة لديهم جميعا".