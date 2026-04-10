أمريكا أولًا.. ترامب يلوّح باتفاق خاص مع إيران.. وتحركاته لافتة نحو باكستان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران؛ في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء التوترات الإقليمية وفتح مسارات للحوار، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



حماية المصالح الأمريكية وتعزيز موقعها

وأكدت الإدارة الأمريكية أن ترامب يتمسك برؤية واضحة في أي اتفاق محتمل، مشددة على أنه لن يقبل سوى باتفاق يحقق مبدأ «أمريكا أولًا»، بما يضمن حماية المصالح الأمريكية وتعزيز موقعها على الساحة الدولية.

مجلس الأمن القومي الأمريكي

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمريكية عن توجه وفد رسمي إلى باكستان، يضم مسؤولين رفيعي المستوى من مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إلى جانب وزارة الخارجية الأمريكية.



تنسيق أوسع مع شركاء إقليميين

وتأتي هذه التحركات في إطار تنسيق أوسع مع شركاء إقليميين، وسط مؤشرات على تصاعد الحراك الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة، سعيًا لدعم فرص التوصل إلى اتفاق يحد من التوترات ويعزز الاستقرار الإقليمي.

