ترامب يهدد إيران : تعبئة السفن الحربية بالأسلحة تحسبا لفشل مفاوضات باكستان

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، بأن السفن الحربية الأمريكية تُعاد تعبئتها بالأسلحة لضرب إيران في حال فشلت المفاوضات في باكستان في التوصل إلى اتفاق.

ونقلت نيويورك بوست عن ترامب قوله: "نحن بصدد إعادة ضبط الأمور. نقوم بتعبئة السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق - حتى أفضل مما استخدمناه سابقاً لتدميرها".

وأضاف: "وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدمها، وسنستخدمها بفعالية بالغة".

وفي رسالة مقتضبة وغامضة نشرها على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" في وقت سابق، تحدث ترامب عن "أقوى عملية إعادة ضبط في العالم".