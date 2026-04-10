لبنان والأصول المجمدة .. إيران تكشف عن شرطين قبل بدء مفاوضات باكستان

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة أن محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في باكستان لا يمكن أن تبدأ إلا بعد استيفاء شرطين.

أضاف أن شرطين من الشروط المتفق عليها بين الطرفين لم يُنفذا بعد: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات. وأكد على ضرورة استيفاء هذين الشرطين قبل بدء المفاوضات.

لطالما كان مطلب الإفراج عن الأصول المجمدة قضية متكررة في المفاوضات السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها كشرط أساسي لمحادثات وقف إطلاق النار المقبلة.

تؤكد إيران وباكستان، الوسيطة، أن لبنان، الذي لا يزال يتعرض للقصف الإسرائيلي، مشمول بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين وإسرائيل نفوا هذا الادعاء.