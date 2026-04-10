تشكيل الزمالك ضد شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب الدور نصف النهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر.

تشكيل الزمالك ضد شباب بلوزداد

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري