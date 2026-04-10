قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
أخبار البلد

الرئيس السيسي لـ رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم أمن واستقرار الدول العربية ونرفض انتهاك سيادتها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من  جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدّد  الرئيس على أهمية صون السلم والاستقرار الإقليميين، عبر البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإطلاق مسار تفاوضي جاد لتسوية القضايا العالقة. 

واستعرض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر مع مختلف الأطراف لوقف التصعيد، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية، ورفضها القاطع وادانتها لأي انتهاك لسيادتها أو مساس بمقدرات شعوبها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت عن تقديرها البالغ للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة اتفاقها مع ما ذكره الرئيس بشأن ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. 

وشددت على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم، وعلى ضرورة الحفاظ على أمن دول الخليج، والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يتضمن الضمانات ذات الصلة، واتخاذ كل ما يلزم لعدم اندلاع الحرب مجددا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع مصر لتحقيق هذه الأهداف.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تطورات الوضع في لبنان، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تطلع بلادها إلى إطلاق مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى أن حزب الله أخطأ في خياراته، في حين تجاوز الرد الإسرائيلي حدود الدفاع المشروع عن النفس. 

وأكدت على ضرورة إنجاح مفاوضات إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للحرب في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ورئيسة الوزراء الإيطالية استعرضا موقف العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلًا عن التعاون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن شكرها لمصر على جهودها الملموسة في هذا المجال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جورجيا ميلوني ميلوني السيسي رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

صورة من الفيديو

الذهب

محمد وزيري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عزاء والد محمود حمدان

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

بالصور

فيديو

صورة من الفيديو

محمد وزيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد