قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل
بهدف برازيلي.. الزمالك يتفوق على شباب بلوزداد في الشوط الأول
حتى 14 إبريل | وظائف للشباب في مصر للطيران.. الشروط والأوراق المطلوبة
تحذير صادم من البنك الدولي: حرب الشرق الأوسط ستضرب الاقتصاد العالمي
الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يتقدم على شباب بلوزداد بهدف بيزيرا بعد 30 دقيقة
كواليس صادمة.. البيت الأبيض منع ترامب من إلقاء خطاب لوقف إطلاق النار مع إيران
الرئيس السيسي لـ رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم أمن واستقرار الدول العربية ونرفض انتهاك سيادتها
أول تعليق من جوارديولا بشأن مستقبل نجم مانشستر سيتي
تبدأ من 193,451 ريالا.. أسعار جينيسيس G70 موديل 2026 في السعودية
بكري بعد مد فترة التصالح وغلق المحلات: مفيش حكومة بتنجح وهي قافلةودانها
بسمة وهبة: ما حدث بين سميرة وحماتها نموذج نادر للإنسانية
حالته صعبة.. أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بطلب الدعاء لوالده | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كواليس صادمة.. البيت الأبيض منع ترامب من إلقاء خطاب لوقف إطلاق النار مع إيران

ناصر السيد

أفاد ثلاثة مسئولين أمريكيين لوكالة رويترز أن البيت الأبيض درس إمكانية إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا متلفزًا على مستوى البلاد يوم الثلاثاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه قرر عدم القيام بذلك، حيث أعرب بعض مساعديه ومستشاريه سرًا عن قلقهم من احتمال المبالغة في الترويج للاتفاق الذي لا يزال في مراحله الأولى.

ويشير هذا القرار إلى محاولة من إدارة ترامب لموازنة الأمور، إذ سعت إلى إظهار ثقة مبكرة في الاتفاق لوقف القتال وفتح مضيق هرمز، حتى مع إدراك مساعديه لهشاشته.

وقالت المصادر إن ترامب أُقنع بالعدول عن إلقاء الخطاب لكن البيت الأبيض نفى في بيان له أن تكون المناقشات قد وصلت إلى مستوى ترامب، قائلاً: "هذه أخبار كاذبة. لم يُناقش هذا الأمر مع الرئيس أبدًا".

وفي النهاية، أعلن ترامب وقف إطلاق النار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي مساء الثلاثاء، بعد أن هدد بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها.

ويُعد هذا التراجع أحد أسرع التحولات المفاجئة في موقف رئيس أمريكي خلال الحرب.

وأفاد أحد المصادر أن ترامب كان "مصمماً" على إلقاء الخطاب. وذكر المسؤولون أن الأمر كان قيد الدراسة، لكن البيت الأبيض لم يُقدم عليه لأن تفاصيل وقف إطلاق النار كانت لا تزال غير واضحة.

وأوضحت المصادر أن كبار مستشاري ترامب كانوا يدرسون بنود الاتفاق، ولم يروا أنها كافية ليتمكن الرئيس من مخاطبة الأمة.

وفي الأسبوع السابق، وتحديداً في الأول من أبريل، ألقى ترامب خطاباً مطولاً مدته 19 دقيقة في وقت الذروة، دافع فيه بشدة عن إدارته للحرب، وعرض خططاً لشن ضربات قوية على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة. 

وكان من شأن خطاب آخر أن يتيح له شرح هذا التغيير في المسار.

وأقر مسئول كبير في البيت الأبيض بوجود مناقشات داخلية حول إمكانية إلقاء ترامب خطاباً للأمة مساء الثلاثاء.

وقال المسئول لوكالة رويترز: "كان هناك حديث عن الأمر، لكن من الواضح أنه لم يُنفذ، ولم نُبلغ الشبكات أو أي جهة أخرى؛ لم يصل الأمر إلى هذا الحد"، دون أن يؤكد ما إذا كان قد تم إقناع ترامب بالعدول عن إلقاء الخطاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

حزب الله

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

إعمار غزة

خطة ترامب تتعثر .. أين ذهبت 17 مليار دولار لتمويل إعمار غزة ؟

جيه دي فانس

تهديد حاسم.. نائب ترامب يحذر إيران من التلاعب بالولايات المتحدة

بالصور

نظام غذائي لمرضى حصى الكلى .. ماذا تأكل وما الذي يجب تجنبه؟

أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد