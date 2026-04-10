كواليس صادمة.. البيت الأبيض منع ترامب من إلقاء خطاب لوقف إطلاق النار مع إيران

أفاد ثلاثة مسئولين أمريكيين لوكالة رويترز أن البيت الأبيض درس إمكانية إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا متلفزًا على مستوى البلاد يوم الثلاثاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه قرر عدم القيام بذلك، حيث أعرب بعض مساعديه ومستشاريه سرًا عن قلقهم من احتمال المبالغة في الترويج للاتفاق الذي لا يزال في مراحله الأولى.

ويشير هذا القرار إلى محاولة من إدارة ترامب لموازنة الأمور، إذ سعت إلى إظهار ثقة مبكرة في الاتفاق لوقف القتال وفتح مضيق هرمز، حتى مع إدراك مساعديه لهشاشته.

وقالت المصادر إن ترامب أُقنع بالعدول عن إلقاء الخطاب لكن البيت الأبيض نفى في بيان له أن تكون المناقشات قد وصلت إلى مستوى ترامب، قائلاً: "هذه أخبار كاذبة. لم يُناقش هذا الأمر مع الرئيس أبدًا".

وفي النهاية، أعلن ترامب وقف إطلاق النار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي مساء الثلاثاء، بعد أن هدد بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها.

ويُعد هذا التراجع أحد أسرع التحولات المفاجئة في موقف رئيس أمريكي خلال الحرب.

وأفاد أحد المصادر أن ترامب كان "مصمماً" على إلقاء الخطاب. وذكر المسؤولون أن الأمر كان قيد الدراسة، لكن البيت الأبيض لم يُقدم عليه لأن تفاصيل وقف إطلاق النار كانت لا تزال غير واضحة.

وأوضحت المصادر أن كبار مستشاري ترامب كانوا يدرسون بنود الاتفاق، ولم يروا أنها كافية ليتمكن الرئيس من مخاطبة الأمة.

وفي الأسبوع السابق، وتحديداً في الأول من أبريل، ألقى ترامب خطاباً مطولاً مدته 19 دقيقة في وقت الذروة، دافع فيه بشدة عن إدارته للحرب، وعرض خططاً لشن ضربات قوية على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة.

وكان من شأن خطاب آخر أن يتيح له شرح هذا التغيير في المسار.

وأقر مسئول كبير في البيت الأبيض بوجود مناقشات داخلية حول إمكانية إلقاء ترامب خطاباً للأمة مساء الثلاثاء.

وقال المسئول لوكالة رويترز: "كان هناك حديث عن الأمر، لكن من الواضح أنه لم يُنفذ، ولم نُبلغ الشبكات أو أي جهة أخرى؛ لم يصل الأمر إلى هذا الحد"، دون أن يؤكد ما إذا كان قد تم إقناع ترامب بالعدول عن إلقاء الخطاب.