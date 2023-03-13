Everything Everywhere All at Once الأفضل.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2023

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بحضور نجوم هوليوود في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وسط حالة كبيرة من الاحتفاء.
وجاءت قائمة جوائز الأوسكار لعام 2023 على النحو التالي:
أفضل فيلم
Everything Everywhere All at Once
أفضل ممثل
بريندان فريزر The Whale
أفضل ممثلة
ميشيل يووه Everything Everywhere All at Once
أفضل ممثل مساعد
كي هو كوان Everything Everywhere All at Once
أفضل ممثلة مساعدة
جيمي لي كرتيس Everything Everywhere All at Once
أفضل مخرج
دانيال كوان ودانيال شينرت Everything Everywhere All at Once
أفضل فيلم رسوم متحركة
Guillermo del Toro’s Pinocchi
أفضل تصميم أزياء
روث كارتر عن Black Panther: Wakanda Forever
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
أفضل موسيقى
All Quiet on the Western Front
أفضل أغنية أصلية
“Naatu Naatu” from RRR
أفضل سيناريو أصلي
Everything Everywhere All at Once
أفضل سيناريو مقتبس
Women Talking
أفضل تصوير سينمائي
All Quiet on the Western Front
أفضل فيلم وثائقي
Navalny
أفضل وثائقي قصير
The Elephant Whisperers
أفضل مونتاج
Everything Everywhere All at Once
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
Germany, All Quiet on the Western Front
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
The Whale
أفضل مؤثرات بصرية
Avatar
أفضل تصميم إنتاج
All Quiet on the Western Front
أفضل صوت
Top Gun: Maverick
أفضل فيلم لايف أكشن قصير
An Irish Goodbye