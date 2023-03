Everything Everywhere All at Once الأفضل.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2023

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بحضور نجوم هوليوود في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وسط حالة كبيرة من الاحتفاء.

وجاءت قائمة جوائز الأوسكار لعام 2023 على النحو التالي:

أفضل فيلم

Everything Everywhere All at Once

أفضل ممثل

بريندان فريزر The Whale

أفضل ممثلة

ميشيل يووه Everything Everywhere All at Once

أفضل ممثل مساعد

كي هو كوان Everything Everywhere All at Once

أفضل ممثلة مساعدة

جيمي لي كرتيس Everything Everywhere All at Once

أفضل مخرج

دانيال كوان ودانيال شينرت Everything Everywhere All at Once

أفضل فيلم رسوم متحركة

Guillermo del Toro’s Pinocchi

أفضل تصميم أزياء

روث كارتر عن Black Panther: Wakanda Forever



أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

أفضل موسيقى

All Quiet on the Western Front

أفضل أغنية أصلية

“Naatu Naatu” from RRR

أفضل سيناريو أصلي

Everything Everywhere All at Once

أفضل سيناريو مقتبس

Women Talking

أفضل تصوير سينمائي

All Quiet on the Western Front

أفضل فيلم وثائقي



Navalny

أفضل وثائقي قصير

The Elephant Whisperers

أفضل مونتاج

Everything Everywhere All at Once

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

Germany, All Quiet on the Western Front

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

The Whale

أفضل مؤثرات بصرية

Avatar

أفضل تصميم إنتاج

All Quiet on the Western Front

أفضل صوت

Top Gun: Maverick

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

An Irish Goodbye