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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Everything Everywhere All at Once الأفضل.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2023

الأوسكار
الأوسكار

أقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بحضور نجوم هوليوود في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، وسط حالة كبيرة من الاحتفاء.

 

 

وجاءت قائمة جوائز الأوسكار لعام 2023 على النحو التالي: 

 

أفضل فيلم 

Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل ممثل

 

بريندان فريزر The Whale

 

 

أفضل ممثلة 

 

ميشيل يووه Everything Everywhere All at Once

 

 

 

أفضل ممثل مساعد 

 

كي هو كوان Everything Everywhere All at Once

 

أفضل ممثلة مساعدة 

 

جيمي لي كرتيس Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل مخرج 

 

دانيال كوان ودانيال شينرت Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل فيلم رسوم متحركة

 

Guillermo del Toro’s Pinocchi

 

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بريندان فريزر يحصد جائزة الأوسكار كافضل ممثل

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مارجو روبي ومورجان فريمان وديبيكا بادكون يلفتون الأنظار على مسرح الأوسكار

 

أفضل تصميم أزياء 

 

روث كارتر عن Black Panther: Wakanda Forever
 

 

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير 

 

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

 

 

أفضل موسيقى 

 

All Quiet on the Western Front

 

 

أفضل أغنية أصلية 

 

 

“Naatu Naatu” from RRR

 

 

أفضل سيناريو أصلي 

 

 

Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل سيناريو مقتبس 

 

Women Talking

 

أفضل تصوير سينمائي

 

All Quiet on the Western Front

 

 

 

أفضل فيلم وثائقي 


Navalny

 

أفضل وثائقي قصير 

 

The Elephant Whisperers

 

أفضل مونتاج 

 

Everything Everywhere All at Once

 

 

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 

 

Germany, All Quiet on the Western Front

 

 

أفضل ماكياج وتصفيف شعر 

 

The Whale

 

 

أفضل مؤثرات بصرية 

 

 

Avatar

 

 

 

أفضل تصميم إنتاج 

 

All Quiet on the Western Front

 

 

أفضل صوت 

 

Top Gun: Maverick

 

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

An Irish Goodbye

 

 

الأوسكار رسوم متحركة Black Panther جوائز الأوسكار جيمي لي كرتيس

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