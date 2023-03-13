بريندان فريزر يحصد جائزة الأوسكار كافضل ممثل

حصد الممثل بريندان فريزر جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لأول مرة في تاريخه الليلة، بعدما أشاد به الجمهور والنقاد عن بطولة فيلم THE WHALE.

فاز فريق فيلم The Whale بجائزة أفضل أفضل ماكياج وتصفيف شعر في حفل الأوسكار هذا العام، بعدما نجحو في تحويل الممثل بريندان فريزر، إلى تشارلي الشخص المكتئب صاحب الجسد الممتليء، الذي ترشح عنه لجائزة أفضل ممثل أيضا.

ترشح الممثل بريندان فريزر ضمن قائمة أفضل ممثل للمنافسة على جائزة الأوسكار هذا العام، عن بطولة فيلم The Whale الذي شهد عودته إلى الأضواء مرة أخرى.

ونافس بريندان فريزر على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مع قائمة من النجوم تضم أوستن بتلر الذي يترشح لأول مرة عن فيلم Elvis، إلى جانب كل من كولين فاريل، وبول ميسكال، وبيل نايي.

يعد فيلم The Whale بمثابة عودة وإحياء لمسيرة برندان فريزر التي شهدت محطات ناجحة عديدة في الألفينات والتسعينيات، قاطعتها شائعات إصابته بالاكتئاب وتعرضه لاعتداء جنسي ودخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلات