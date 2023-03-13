الطرف المظلوم بمنظومة الكرة المصرية.. إبراهيم عبدالجواد يثير الجدل عقب هزيمة الزمالك

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، رسالة إلي الجماهير عقب هزيمة نادي الزمالك أمام إنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في تويتة له: “ربنا يكون في عون الجماهير اقسم بالله .. اكتر طرف مظلوم في منظومة الكرة المصرية”.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة من إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتوقف رصيد الأبيض عند 33 نقطة يحتل المركز الخامس بينما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.